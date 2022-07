Kirsten Flipkens botst op 2e reekshoofden in dubbelspel

In het enkelspel was Wimbledon het laatste toernooi in de carrière van Kirsten Flipkens, maar in het dubbelspel wil ze nog doorgaan. Onze landgenote stond met haar Spaanse partner Sara Sorribes in de 1/8e finales.

Daar kregen ze met Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova de tweede reekshoofden tegenover zich. De Tsjechische tandem toonde zich nipt de sterkere, al was Flipkens ontstemd over een beslissing van de umpire diep in de tweede set.

Dat mocht niet baten en zo is Wimbledon 2022 afgelopen voor Flipkens. Met Elise Mertens staat nog een andere Belgische in de 1/8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Mertens speelt met de Chinese Zhang Shuai.