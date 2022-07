John Isner breekt het wereldrecord aces van Karlovic, maar Jannik Sinner wint toch vlot

Wie de voorbije 15 jaar tegen John Isner werd uitgeloot, wist dat hij heel wat opslagen zou zien voorbijvliegen. De 37-jarige Amerikaan had na zijn legendarische zege tegen Nicolas Mahut (70-68 in de 5e set) al een pak records op zijn naam staan, maar nu heeft hij er nog eentje meer te pakken.



Tegen Jannik Sinner sloeg Isner zijn 13.729e ace, eentje meer dan Ivo Karlovic. In 2016 had hij de Kroaat ook al het wereldrecord voor de snelste service (253 km/u) afgepakt.



Echt onder de indruk van het opslaggeweld van de 2,08 meter lange Isner was Jannik Sinner niet. In 3 sets was de kous al af, waardoor de 20-jarige Italiaan zichzelf in de volgende ronde een match schenkt tegen dat andere toptalent, Carlos Alcaraz.