Jelena Rybakina maakt straffe comeback in Wimbledonfinale en schrijft geschiedenis

In het tweede spelletje is het al meteen prijs voor Rybakina. De 23-jarige gaat door de opslag van Jabeur. 2-0. Hoe reageert Jabeur?

De rollen werden compleet omgedraaid in deze tweede set. Dankzij een pak minder fouten van Rybakina kon ze vrij makkelijk afrekenen met Jabeur in deze tweede set: 6-2. De derde set zal beslissend zijn!

Jabeur wint set 1. Ons Jabeur staat dicht bij haar primeur. In de eerste set ging ze 2 keer door de opslag van Rybakina, die te veel directe fouten maakt. Jabeur pakte in het derde spelletje en laatste spelletje de opslag van Rybakina af: 6-3. Het laatste spelletje was op love. Naar het beeld van de match sloeg de Kazakse het setpunt in het net.