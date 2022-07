Haalt David Goffin voor het eerst de HF van een grand slam? Volg het live om 16.30 u

In de wedstrijd tussen Maria en Niemeier gaan we naar een driesetter. Goffin en Norrie zullen dus wat langer moet wachten alvorens ze het gras op kunnen. Voorlopig wordt het startuur verlaat naar 16.30 uur.

David Goffin speelt vandaag de tweede partij van de namiddag op Court 1. De eerste partij op die baan is een Duits duel in de kwartfinales bij de vrouwen: Tatjana Maria neemt het op tegen Jule Niemeier. Die laatste heeft de eerste set gewonnen.

15 uur 12. Norrie zal thuis spelen en ik zal het hele publiek tegen me hebben. Hij is zeer regelmatig en sterk. Nu heb ik op papier wel een veel betere kans om de halve finales te bereiken dan tegen Novak Djokovic in 2019. David Goffin.