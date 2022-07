Elise Mertens stoomt ook in het dubbelspel door op Wimbledon

Omdat Russische en Wit-Russische tennissers niet welkom zijn op Wimbledon, heeft Elise Mertens haar vaste dubbelpartner Veronika Koedermetova ingeruild voor de Chinese Shuai Zhang. In Birmingham bereikte het duo al de finale, maar viel Zhang geblesseerd uit.

Ook op Wimbledon gaat het voorlopig vlot voor het duo. Mertens, goed voor 15 dubbeltitels, toonde nog maar eens waarom ze de nummer 1 van de wereld is in het dubbelspel.

De Zwitserse Viktorija Golubic en de Colombiaanse Camila Osorio, die Mertens nog stevig had doen zweten in de eerste ronde van het enkelspel, verloren in twee sets met 6-3 en 6-2.



Bij de laatste zestien zullen Mertens en Zhang voorbij de Oekraïens-Roemeense tandem Nadiya Kichenok en Raluca-Ioana Olaru moeten.