Elise Mertens geraakt niet voorbij de eerste ronde op het WTA-toernooi in Praag

Magda Linette is de nummer 68 van de wereld en was in de Tsjechische hoofdstad meteen op de afspraak. De Poolse won de 1e set, maar Elise Mertens (WTA-30) hing de bordjes weer gelijk in de 2e set.



In de beslissende 3 set moest Mertens, het 3e reekshoofd in Praag, als eerste haar opslag inleveren. In het 5e spelletje ging Linette door de service van Mertens, wat ze nog eens overdeed in de 7e game.

Linette mocht zo serveren voor de wedstrijd en klaarde de klus met haar 1e matchpunt.