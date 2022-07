David Goffin straks tegen Frances Tiafoe voor plek in kwartfinale: "Met ervaring verschil maken"

Als ik top ben, ben ik een van de beste grasspelers op het circuit. Medvedev is hier niet, Roger (Federer) ook niet. Dit is een enorme kans. En die wil ik grijpen.

Het doet me veel plezier dat ik in de 1/8e finale sta van mijn favoriete toernooi. De laatste tijd gaat mijn gemiddelde niveau in stijgende lijn. Daardoor draai ik ook langer mee op toernooien.

Het wordt niet makkelijk. Ik klopte Tiafoe op Roland Garros, maar hij is goed op gras. Zijn spel is ervoor gemaakt. Hij beweegt goed, heeft een goede slice en een geweldige service. Ik hoop dat mijn ervaring het verschil kan maken.

clock 12:09

12 uur 09. Goffin-Tiafoe rond 13.30 uur. David Goffin is bezig aan een goed toernooi. Onze nummer 58 werkt vanmiddag zijn 1/8e finale af tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP-23). De twee spelen na een vrouwenmatch op Court 2, wellicht beginnen ze er rond 13.30 uur aan. Op de gemalen baksteen van Roland Garros een paar weken geleden klopte Goffin Tiafoe in de tweede ronde, maar gras is iets anders. Voor Tiafoe wordt het de eerste keer in de 1/8e finale op Wimbledon. .