David Goffin blijft knallen op Wimbledon: hij stoomt door naar de 1/8e finales

Het was van de US Open in 2020 geleden dat David Goffin nog eens de 1/8e finales op een grandslamtoernooi wist te bereiken. Tegen Ugo Humbert, een Fransman die net buiten de top 100 bivakkeert, zag het er aanvankelijk niet geweldig uit.

Goffin verloor de eerste set, maar kon in de tweede set zijn niveau opkrikken. Een late break leverde hem setwinst op, ook al spartelde Humbert nog fel tegen.

Vanaf de derde set begon Goffin de rally's nog meer te sturen: 2 breaks volstonden om op voorsprong te komen in het duel. Dankzij een snelle break kwam Goffin ook 0-2 voor in de vierde set.

Maar plots keerde het weer helemaal om. Humbert won 5 spelletjes op een rij en snuffelde aan een vijfde set. Maar Goffin had nog een laatste truc in petto: van 5-2 ging het naar 5-7 en de Franse boeken konden definitief dicht.



In de volgende ronde speelt Goffin tegen Frances Tiafoe, de Amerikaan die hij op Roland Garros eerder dit jaar ook al had verslagen. In de onderlinge confrontaties leidt Goffin met 4-1.