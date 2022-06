Vliegen en Eikeri kunnen sprookje in Parijs niet afsluiten met grandslamtitel

Dat Joran Vliegen en Ulrikke Eikeri in de finale van Roland Garros stonden, was al een stevige verrassing. Het duo had zich amper een halfuur voor de deadline ingeschreven voor het gemengd dubbel en had nog nooit samen gespeeld.

Maar in de eerste set toonde het Belgisch-Noorse duo dat ze in Parijs goed op elkaar ingespeeld waren geraakt. Ze wisten een 5-3-achterstand in de eerste set uit en sleepten nog een tiebreak uit de brand.

Met enkele puike tussenkomsten aan het net kon Joran Vliegen een 5-2-voorsprong afdwingen, maar de Japanse Ena Shibahara en de Nederlander Wesley Koolhof klauwden nog terug. Met 5 punten op rij haalden ze de eerste set binnen.

Het leek het vertrouwen van Vliegen en Eikeri, die nochtans steun kreeg van haar landgenoot en halvefinalist Casper Ruud in de tribune, een deuk te geven. Zowel Vliegen als Eikeri gaf zijn opslagspelletje weg.

Shibahara en Koolhof roken bloed en graaiden de grandslamtitel weg voor de neus van Vliegen en zijn Noorse partner. In het mannen dubbelspel werd de Vliegen met zijn vaste partner Sander Gillé uitgeschakeld in de achtste finales.