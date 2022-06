Serena Williams moet in eerste ronde afscheid nemen van Wimbledon na slijtageslag

"Ik heb mezelf enorm verbaasd", lacht Harmony Tan na de wedstrijd. "Toen ik de loting zag, was ik gewoon bang. Als ik 1 of 2 spelletjes zou kunnen winnen, was ik al gelukkig."

De Franse bracht allesbehalve bang tennis op het Londense gras. Ze strafte fouten van Serena Williams genadeloos af op weg naar winst in de eerste set.

Na een moeilijke studieronde begon de huidige nummer 276 op de wereldranglijst onder stoom te komen. Met behulp van haar krachtige slagen gunde ze haar tegenstander maar 1 spelletje en bracht ze de setstand in evenwicht.

Maar toen begon de vermoeidheid van een lange partij door te wegen. Harmony Tan sleepte in set 3 na ruim drie uur tennis een tiebreak uit de brand, die ze ook winnend afsloot. Een prestatie die ze zelf nauwelijks kon geloven.

"Ik weet niet goed wat ik moet zeggen nu. Ze is een superster, ik ben opgegroeid met Serena op de televisie. Om dit te doen in mijn eerste deelname aan Wimbledon... Wauw!"