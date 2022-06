Pletwals Iga Swiatek brommert met 34e zege op een rij naar finale Roland Garros

Voor aanvang van Roland Garros was het al duidelijk: wie Iga Swiatek zou kloppen, zou een grote kanshebber op de eindzege in Parijs worden.

Na vandaag is dat helemaal bevestigd: de Poolse is de eerste finaliste en wacht zaterdagnamiddag op Martina Trevisan of Coco Gauff.

Swiatek maakte vanmiddag weinig woorden vuil aan Daria Kasatkina. In het zonnige Parijs was de Poolse een wervelwind.

In iets meer dan een uurtje werd Kasatkina van links naar rechts gestuurd.

De Russin probeerde iets te veel mee te gaan in het dominante spel van Swiatek en betaalde daar dus een prijs voor.

Swiatek, de verrassende winnares van 2020, kan dus met een berg vertrouwen toeleven naar haar volgende afspraak.