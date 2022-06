Ook Andrej Roebljov kan een herboren Marin Cilic niet afstoppen in Parijs

Cilic en Roebljov maakten er in Parijs een geweldige avond van. Een vijfde set moest voor de beslissing zorgen en ook daarin gaven de twee spelers mekaar geen duimbreed toe.

De Kroaat kreeg bij 4-5 een eerst matchpunt, maar kon dat niet benutten. Het kwam tot een supertie-break en daarin schakelde Cilic zowaar nog een versnelling hoger. Met duidelijke 2-10-cijfers trok hij het laken naar zich toe.

Voor Cilic, die eerder ook al Medvedev uitschakelde op Roland Garros, is het op zijn 33e zijn eerste halve finale in Parijs. De winnaar van de US Open in 2014 is de eerste Kroaat die erin slaagt op alle grandslamtoernooien de halve finales te bereiken.