Noor Casper Ruud klopt Deen Holger Rune, goed voor eerste halve finale grandslam

Voor Ruud is het laatste kwartet op een grandslamtoernooi een primeur. Hij is bovendien de eerste Noor die zover geraakt. De 23-jarige Noor bekampt voor een ticket voor de finale de 10 jaar oudere Kroaat Marin Cilic, de winnaar van de US Open 2014, ooit 3e van de wereld, nu nummer 23.



Voor deze editie van Roland Garros was Ruud nooit verder dan de 1/8e finales geraakt op een grandslamtoernooi. De ex-nummer 1 van de wereld bij de junioren haalt voor zijn land ondertussen alle primeurs binnen: eerste Noor in top 10, eerste die ATP-titel won, eerste in Masters 1000-finale (begin april in Miami) en eerste op de Masters (2021).



Ruud zakte met vertrouwen naar Parijs af, want vorige week won hij het graveltoernooi van Genève.



Tegen de Deense tiener Rune (19) toonde hij zijn regelmaat: hij sloeg 54 winners en maakte maar 24 directe fouten. Rune kwam tot hetzelfde aantal winners, maar zette daar wel 46 directe fouten tegenover.



Rune liep sowieso een mooi parcours in Parijs. De youngster kwam pas in januari de top 100 binnen en won voor Roland Garros nog nooit een grandslammatch (bij 2 pogingen: US Open 2021 en Australian Open 2022). Hier klopte hij in de vorige ronde de Griek Stefanos Tsitispas (ATP-4). De Franse gravel ligt hem, in 2019 triomfeerde Rune er bij de junioren.