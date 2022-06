Na regen komt zonneschijn voor David Goffin in tweede ronde

De jonge Argentijn Sebastian Baez (ATP-35) heeft David Goffin weinig in de weg kunnen leggen in de tweede ronde van Wimbledon. Goffin (ATP-58) was duidelijk een klasse sterker dan het 21-jarig talent en won in drie korte sets. In de derde ronde speelt hij tegen de winnaar van het duel tussen Casper Ruud en Ugo Humbert.