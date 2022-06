Matteo Berrettini gunt Andy Murray geen 47e toernooizege in Stuttgart

Andy Murray had nog geen enkele set laten liggen in Stuttgart en droomde stiekem van een 47e titel in de 70e finale uit zijn carrière.



Maar toen Berrettini al snel een break pakte, kon Murray het gat in de 1e set niet meer dichtritsen. Murray veerde recht en won het 2e bedrijf.

In de beslissende 3e set ging Berrettini al vroeg door de opslag van de tweevoudige olympische kampioen, waardoor het kwaad was geschied.

Berrettini mocht daardoor net als 3 jaar geleden met de hoofdtrofee zwaaien in Stuttgart. Op zijn erelijst staan nu 6 ATP-titels.