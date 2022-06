LIVE: Zizou Bergs verliest nipt eerste twee sets en moet hopen op mirakel

Na een knappe rally ging Draper door het service game van Bergs. Onze landgenoot bood nog weerwerk en knalde naar 30-0 in het daaropvolgende spel. Maar dan stapelden de foutjes zich op, resultaat: voor een tweede keer 6-4.

17 uur 43. Zelfde verhaal in tweede set. Zizou Bergs en Jack Draper gunnen elkaar niet veel breakkansen. Tot 4-4 kan de Belg zijn opslagspel domineren, maar dan schakelde de Brit een versnelling hoger. Na een knappe rally ging Draper door het service game van Bergs. Onze landgenoot bood nog weerwerk en knalde naar 30-0 in het daaropvolgende spel. Maar dan stapelden de foutjes zich op, resultaat: voor een tweede keer 6-4. .

17 uur 10. Bergs verliest spannende set 1. Zizou Bergs maakt een degelijke indruk in zijn eerste passage op het gras van Wimbledon. Tegen thuisspeler Jack Draper dwingt hij in set 1 geen enkele breakkans af, maar hij toont zich wel in zijn eigen service games. De Brit versierde en verzilverde wel een breakpunt en ging met de eerste set aan de haal: 4-6. .