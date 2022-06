LIVE: Rafael Nadal is nog maar 1 set verwijderd van 14e triomf op Roland Garros

Drie setpunten kan Ruud nog wegwerken, maar het vierde setpunt is er te veel aan. Met een dubbele fout levert hij zijn opslag in en zo gaat ook de tweede set met 6-3 naar Rafael Nadal.

De heropleving van Ruud was van korte duur. Van 1-3 gaat het naar 4-3 voor Nadal, de Spanjaard heerst weer zoals in de eerste set.

Nadal slaat meteen terug. Hij viseert de backhand van Ruud en de Noor speelt te afwachtend. Zo staat het 3-2 en "on serve" in de tweede set.

Casper Ruud neemt de regie over in de tweede set. Na een dubbele fout van Nadal breekt de Noor op love door de opslag van de Spaanse grootmeester: 3-1.

16 uur 04. De jonge Casper Ruud lijdt in zijn 1e finale duidelijk meer onder de omstandigheden dan Nadal. Dirk Gerlo (in Sporza op Radio 1).

Rafael Nadal had maar 48 minuten nodig om de 1e set naar zijn hand te zetten. De Spanjaard domineerde zoals verwacht en is nog 2 sets verwijderd van een 14e triomf op Roland Garros.

Casper Ruud speelt tegen zijn grote idool: hij heeft als kind alle finales van Rafael Nadal gezien. Hij wou een soort tweede Rafael Nadal worden, hij is vanaf 2017 vaak ook door de familie Nadal uitgenodigd om in Mallorca te komen sparren met Nadal. Je hebt dus die onervarenheid, maar ook die adoratie. Gaat hem dat parten spelen?

clock 10:07

10 uur 07. Casper Ruud is op dit moment de beste gravelspeler van het moment na Rafael Nadal. 7 van de 8 toernooien die Ruud al won, waren op gravel. Anderzijds is hij hier nog niet zwaar getest geweest en dit is ook zijn debuut in een grandslamfinale. We hebben gezien wat dat met Gauff deed gisteren. Tenniscommenator Dirk Gerlo.