LIVE: Nadal wint slopende eerste set na tiebreak, kan Zverev antwoord bieden?

Zverev is de eerste speler die in deze set een eigen opslagspel wint. Hij maakt er na een game van 8 minuten 2-3 van.

Na 2 uur en 12 minuten staat het 2-2 in de TWEEDE set.



clock 17:08 Geniet van de langste rally (44 slagen!) van de wedstrijd:. 17 uur 08. Geniet van de langste rally (44 slagen!) van de wedstrijd:

Nadal breekt opnieuw na lange rally. De set telt voorlopig enkel breakpunten. Na de break van Zverev, kan ook Nadal zich opnieuw door het spelletje van zijn tegenstander slepen. Al was het wel na een lange, uitputtende rally van 44 slagen.

Opmerkelijk: de eerste set tussen Nadal en Zverev duurde langer dan de halve finales bij de vrouwen van Coco Gauff en Iga Swiatek. Zij kwalificeerden zich vlotjes in net iets meer dan een uur voor de finale van Roland Garros, die morgen wordt gespeeld om 15.00 u. Live te volgen op Radio 1 of met updates op sporza.be.

Nadal breekt meteen door opslag van Zverev in set 2. Meteen alle hens aan dek voor Zverev! Nadal gaat door op zijn elan en breekt door de opslag van de Duitser: 1-0 in de tweede set.



clock 16:43 16 uur 43.

Nadal trekt dan toch aan het langste eind in set 1! De eerste set duurde 91 minuten. Een slopend begin waarin Nadal uiteindelijk met de eerste set kan gaan lopen. Hij vocht zich knap terug in de tiebreak en kon daarin uiteindelijk zijn derde setpunt verzilveren: 8-10 in de tiebreak, 7-6 in de eerste set, 1-0 in de halve finale voor Rafaël Nadal.

En plots is het setpunt voor Nadal! Zverev loopt niet in de val en laat zich niet intimideren. We gaan naar 7-7.

clock 16:32 Een hoog staaltje tennis houdt Nadal in de tiebreak. 16 uur 32. Een hoog staaltje tennis houdt Nadal in de tiebreak.

Heerlijke bal houdt Nadal overeind! Zverev dwingt Nadal tot het uiterste maar kan zijn 4 setpunten niet belonen. Nadal is overal op het terrein en slaat een heerlijke bal gekruist over het terrein die ongrijpbaar is voor Zverev. Nadal komt terug tot 6-6!

De bovenhand in de tiebreak is voor Alexander Zverev. De Duitser speelt een formidabele tiebreak en loopt uit tot 2-6.



clock 16:22 Zverev kroop door het oog van de naald, overleefde 3 setpunten en bijt voorlopig zijn tanden stuk op de recordwinnaar van Roland Garros. 16 uur 22. Zverev kroop door het oog van de naald, overleefde 3 setpunten en bijt voorlopig zijn tanden stuk op de recordwinnaar van Roland Garros.

Tiebreak! Zverev wint ook zijn opslagspel. Een tiebreak moet dus de uiteindelijke winnaar van de eerste set aanwijzen.

Het wordt een lange partij... Het belooft een stevige werkdag te worden voor Nadal en Zverev. We zijn ruim over het uur en de eerste set is nog lang niet gespeeld. De nummers 5 en 3 zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Ondertussen weet Nadal zijn opslagspel te winnen: 6-5.



Omdat er zo'n spanning op deze wedstrijd zit, zien we niet het meest kwalitatieve spel. Dirk Gerlo op Radio 1.

Zverev knokt zich terug. Wat een thriller! Zverev overleeft 3 setpunten op zijn service en knokt zich naar 5-5. Het zit voorlopig nog nét niet mee voor Nadal.

Zverev weet niet wat er hem overkomt. Plots heeft Nadal wel een antwoord gevonden op zijn stevig tennis. Nadal komt op setpunt!

clock 15:50 Bekijk hier hoe Zverev per ongeluk zijn racket weggooit:. 15 uur 50. Bekijk hier hoe Zverev per ongeluk zijn racket weggooit: