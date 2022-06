LIVE: Iga Swiatek walst voorbij Coco Gauff in de eerste set van de finale

Iga Swiatek zit nu al bijna aan haar foutenlast van in de eerste set, Coco Gauff heeft haar spel opgekuist. Voorlopig blijft de break overeind.

Hebben we toch een finale? Het beeld kantelt. Iga Swiatek is plots niet meer foutloos op haar opslag en Coco Gauff benut haar eerste breakkans van de match. Nu moet ze bevestigen.

15:43

15 uur 43. Set 1: 6-1. Na iets meer dan een halfuur zetten we een punt achter het eerste bedrijf. Iga Swiatek is voorlopig gewoon een klasse te sterk. Coco Gauff levert haar opslag ook een 3e keer in en moet bij het tweede setpunt het hoofd buigen.