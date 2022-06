Jekaterina Alexandrova verrast topreekshoofd Aryna Sabalenka in finale in Rosmalen

Aryna Sabalenka was de topfavoriete in Rosmalen, maar Jekaterina Alexandrova leek niet onder de indruk van de omstandigheden. In haar 4e WTA-finale hield de Russin aanvankelijk gelijke tred met Sabalenka, die wel als eerste een break kon forceren.



Maar Alexandrova antwoordde meteen met een rebreak en ging in het 11e spelletje van de 1e set opnieuw door de opslag van haar tegenstandster, waarna ze de set zelf uitserveerde.



Set 2 begon ook dramatisch voor Sabalenka, die meteen op love gebroken werd. De Wit-Russich wist van geen hout meer pijlen te maken en onderging moedeloos het vervolg van de wedstrijd, waarin ze geen enkel game meer kon winnen.



Voor Alexandrova is het haar 2e toernooizege op het WTA-circuit. In 2020 won ze ook al het toernooi van Shenzhen in China.