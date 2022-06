Hurkacz klopt Medvedev in Halle, opnieuw bindt een klimaatactiviste zich vast

De Pool Hubert Hurkacz (ATP-12) legde Medvedev vlotjes over de knie in het gevecht om de titel op het Duitse gras. Hurkacz speelde van begin tot einde als in een trance. Hij was enorm geconcentreerd in het stadion dat gevuld was met 11.000 mensen.

Medvedev kon in een van de kortste finales in de geschiedenis van dit toernooi - de partij duurde maar 63 minuten - slechts 5 games winnen. Na 19 minuten stond hij in de eerste set al 5-0 in het krijt. Hij benaderde bijlange zijn topvorm niet, geen 14e ATP-titel dus voor hem.

Opvallend: Medvedev verliest een tweede opeenvolgende finale. Vorige week beet hij in het Nederlandse Rosmalen al in het zand tegen de verrassende Nederlandse wildcard Tim van Rijthoven (ATP-106).

De 25-jarige Hurkacz, die op Roland Garros David Goffin nog wipte, viert vandaag dan weer zijn vijfde ATP-titel. De Pool werpt zich op tot een van de outsiders op Wimbledon, dat op 27 juni van start gaat.



De finale kende even wat oponthoud toen een klimaatactiviste zich aan het net vastbond. Ze droeg een T-shirt met het opschrift "Er rest ons nog drie jaar".

Het is een actie die meteen doet terugdenken aan de halve finale op Roland Garros tussen Marin Cilic en Casper Ruud. Ook toen ketende een vrouw zich vast aan het net. Zij had "We have 1028 days left" op haar T-shirt geschreven.