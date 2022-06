Greet Minnen is het volgende "slachtoffer" van Amerikaanse tiener Cori Gauff

Minnen is in Parijs niet het eerste "slachtoffer" van Gauff. De 18-jarige Amerikaanse won eerder al in het enkelspel van Alison Van Uytvanck en Elise Mertens, ook in het dubbelspel was ze te sterk voor Van Uytvanck.

Met Anna Bondar deed Minnen het uitstekend tot dusver. Maar in de kwartfinales waren Gauff en Pegula, twee vrouwen uit de top 25 van de individuele ranking, net te sterk in drie sets.