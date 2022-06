Greet Minnen dompelt Misaki Doi onder in Bad Homburg

Greet Minnen had oorspronkelijk de Française Alizé Cornet (WTA 44) moeten bekampen in de eerste ronde, maar het toernooischema werd na enkele forfaits dooreengeschud en zo kwam de Japanse Doi voor haar te staan.

In de tweede ronde treft Minnen de winnares van het volledig Duitse duel tussen Tamara Korpatsch (WTA 105) en Sabine Lisicki (WTA 801). Lisicki is een voormalige finaliste op Wimbledon, maar door blessures is de Duitse ver weggezakt op de ranking.