In de tweede ronde van Wimbledon komt David Goffin de 21-jarige Sebastian Baez tegen. De Argentijn is de nummer 35 van de wereld, maar stond nog nooit op het gras van Wimbledon. Goffin, weggezakt naar de 58e plaats, gaf aan dat hij een moeilijke match verwacht. Volg de score hier, als het voorbij is met regenen.