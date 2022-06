Elise Mertens knokt zich naar derde ronde Wimbledon na thriller in beslissende set

Een rollercoaster in Londen. Elise Mertens leek er een korte beslissende set van te maken tegen Panna Udvardy, maar dat draaide uiteindelijk anders uit.



Ondanks een vroege break en 4-2-voorsprong gaf Mertens, die gisteren al twee matchpunten redde, de bonus nog uit handen. In het negende spelletje leek de Belgische alsnog de beslissing af te dwingen door op 0-40 te komen. Alleen knokte Udvardy zich helemaal terug en kwam de Hongaarse zowaar op voorsprong.

Mertens hield het hoofd koel en serveerde zich onder druk op gelijke hoogte. In de volgende game slaagde de Belgische er wél in om een break te forceren.

Mertens trok in het beslissende (opnieuw een lang) spelletje de zege over de streep. Straf: ze staat zo voor de 18e keer op rij in de derde ronde van een Grand Slam. Geen enkele andere actieve speelster op het circuit kan zo'n reeks voorleggen.