Elise Mertens dwingt bij valavond 3e set af tegen Udvardy, match wordt donderdag hervat

Met Panna Udvardy kreeg Mertens in de tweede ronde op Wimbledon een op papier haalbare kaart tegenover zich. De Hongaarse stond nog maar eenmaal op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi, vorige maand op Roland Garros, maar ging er toen meteen uit.

Mertens, die de laatste maanden wat wisselvallig acteert, begon moeizaam en kreeg weinig constante in haar spel. Udvardy profiteerde en veroverde met enthousiast tennis als eerste een break. Mertens kon zich daar niet meer van herstellen, de eerste set ging naar de Hongaarse.

In set twee was het van moeten voor Mertens, maar ze gaf haar opslagspel meteen af. Mertens knokte zich terug en na een breakfestival moest een tiebreak beslissing brengen. Ondanks de invallende duisternis - waar beide spelers veelvuldig over klaagden - trok Mertens aan het langste eind.

De partij werd daarna stilgelegd, morgen wordt de beslissende derde set afgewerkt.