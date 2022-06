Elise Mertens bereikt in Birmingham haar 22e dubbelspelfinale

De regen leek de hele dag roet in het eten te gooien in Birmingham, maar uiteindelijk kon Elise Mertens op een overdekt terrein toch haar halve finale in het dubbelspel afwerken. En met succes.

Samen met de Chinese Shuai Zhang werden Latisha Chan en Samantha Stosur in twee sets opzijgezet: 6-1, 7-5. Voor Mertens is het al de 22e finale in het dubbelspel, 16 keer mocht ze na de finale ook de trofee in de lucht steken.

Mertens speelt in Birmingham niet met haar gebruikelijke partner, Veronika Koedermetova. Russen en Wit-Russen zijn niet welkom op de Britse tennistoernooien na de inval van Rusland in Oekraïne.