Rafael Nadal (ATP-5) is de ongekroonde gravelkoning. In Parijs is hij dit jaar op zoek naar een onwaarschijnlijke 14e eindzege. In de vorige ronde zette hij Novak Djokovic opzij na een spannende strijd. Legt hij nu ook Alexander Zverev (ATP-3) over de knie? Volg de partij met updates.