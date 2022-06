David Goffin schiet uitstekend uit de startblokken op Wimbledon

Met veel matchritme was Goffin niet naar The All England Club afgezakt. Door de heupblessure, die hem op Roland Garros nekte, speelde hij slechts één match op gras als voorbereiding: in Halle verloor hij meteen tegen nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev.

Gelukkig kreeg onze landgenoot in de eerste ronde op Wimbledon een haalbaardere kaart voorgeschoteld: de Moldaviër Radu Albot, die dit seizoen nog geen match had gewonnen op gras.

Goffin begon gezwind aan de partij tegen de kwalificatiespeler en haalde de eerste twee sets vlot binnen met 6-2.

In de derde set kwam Albot een dubbele break voor, maar Goffin liet zich niet van de wijs brengen. Met een uitstekende opslag dwong hij een tiebreak af. Albot kon nog drie matchpunten overleven, maar bij de vierde matchbal was het raak voor Goffin.

In de volgende ronde neemt hij het op tegen Taro Daniel (ATP 118) of Sebastian Baez (ATP 35).