Coco Gauff verliest na enkelfinale ook dubbelfinale op Roland Garros

Garcia en Mladenovic waren het WTA-dubbelteam van 2016, toen ze Roland Garros een eerste keer wonnen en ook de finale haalden van de US Open. In 2017 stopte het duo zijn samenwerking.



De 2 zijn weggezakt naar de 469e (Garcia) en 232e (Mladenovic) plaats op de dubbelranking. Voor de Spelen van Tokio vonden de 28- en 29-jarige elkaar terug, voor de thuisgrandslam kregen ze een wildcard.



Gauff (10e van de wereld in het dubbel) en de 10 jaar oudere Pegula (31e) speelden respectievelijk hun 2e en 1e grandslamfinale. Gauff verloor die van de US Open 2021 aan de zijde van VS-collega Cat McNally.



Voor Mladenovic is het de 4e titel in Parijs, ze won in 2019 en 2020 met de Hongaarse Timea Babos.