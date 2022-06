Casper Ruud stoomt op Roland Garros naar zijn eerste grandslamfinale

Marin Cilic, in 2014 de winnaar van de US Open, beleefde de voorbije twee weken een tweede jeugd op Roland Garros en had op weg naar de halve finales onder meer de Russen Medvedev en Roebljov uit het toernooi gemept.



Tegen de jonge Noor leek de 33-jarige Kroaat aanvankelijk goed op weg naar een nieuwe grandslamfinale. Cilic was autoritair in set 1 en liet Ruud niet in de match komen. Met 6-3 hengelde hij vlotjes de 1e set binnen.



Ruud gooide het vanaf dan over een andere boeg en slaagde erin om Cilic dieper in het veld te houden. Vanaf de baseline nam de Noor zo de regie in handen. Bovendien slaagde hij er ook in de foutjes achterwege te laten.



Cilic slaagde er - ook na een intermezzo van een klimaatactiviste - niet meer in om het tij te keren. Ruud stoomde door naar de overwinning en mag zich opmaken voor zijn eerste grandslamfinale. Daarin wacht niemand minder dan gravelgrootmeester Rafael Nadal.