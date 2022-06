Casper Ruud sneuvelt op Wimbledon, dient gouden kans zich aan voor Goffin?

Gravelspecialist Casper Ruud speelde zich vorige maand in Parijs nog (bijna) naar de tennishemel.

De Noor verloor weliswaar de finale op Roland Garros van de onvermijdelijke Rafael Nadal, maar bevestigde er wel zijn status als wereldtopper.

Maar gras is geen gravel, zo bleek vandaag in de wedstrijd tussen Ruud en de jonge Fransman Ugo Humbert in de tweede ronde in Londen.

In de eerste set leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht voor Ruud, die de bij momenten onstuimige Humbert een 6-3-setverlies aansmeerde.

Maar daarna draaide Humbert de rollen helemaal om. Met drie setwinsten op een rij - 2-6, 5-7 en 4-6 - kegelde hij het derde reekshoofd er genadeloos uit.

Humbert staat zo voor de tweede maal in zijn carrière in de derde ronde, in 2019 raakte hij nog een ronde verder.