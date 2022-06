Caroline Garcia pakt in Bad Homburg haar 8e titel na titanenstrijd tegen Bianca Andreescu

Andreescu, die na haar zege op de US Open in 2019 van de 5e plaats op de WTA-ranglijst weer is weggezakt naar de 64e plaats, en Caroline Garcia, ooit nummer 2 van de wereld in 2016, maakten er in Duitsland een spannende finale van.



Nadat ze de eerste set met een tiebreak naar zich toe had getrokken kwam Andreescu in de tweede set ook 4-2 voor. De zege leek dan ook binnen handbereik voor de Canadese, maar Garcia knokte zich terug in de wedstrijd met 4-6.

Ook in de derde set leek Andreescu het laken naar zich toe te trekken, maar opnieuw vond Garcia een derde adem. Ze ging op en over Andreescu en gaf de zege niet meer weg, haar 8e WTA-titel.

De wedstrijd duurde uiteindelijk bijna 3 uur.