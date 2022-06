Belgisch topduel in Eastbourne: Elise Mertens en Kirsten Flipkens kijken elkaar in de ogen

Het is leuk om in de laatste weken van mijn enkelcarrière nog eens tegen Elise te kunnen spelen, en dan ook nog eens op mijn lievelingsondergrond. Ik heb niets te verliezen en kan genieten van de match. Dat ik goed bevriend ben met Elise, maakt de partij extra bijzonder.

09 uur 04. Het is leuk om in de laatste weken van mijn enkelcarrière nog eens tegen Elise te kunnen spelen, en dan ook nog eens op mijn lievelingsondergrond. Ik heb niets te verliezen en kan genieten van de match. Dat ik goed bevriend ben met Elise, maakt de partij extra bijzonder. Kirsten Flipkens.

09 uur 03. Twee Belgen. Op het middaguur staat er een interessant duel gepland op het grastoernooi van Eastbourne: Elise Mertens, de beste Belgische, neemt het op tegen Kirsten Flipkens, die aan haar afscheidstournee op gras bezig is in het enkelspel. Flipkens versloeg gisteren met Maryna Zanevska al een landgenote, wie verdedigt de Belgische kleuren in de 1/8e finales? .