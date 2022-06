Alison Van Uytvanck kan niet stunten tegen Britse chouchou Raducanu

Hun voorbereiding kon niet anders lopen: Alison Van Uytvanck pakte de voorbije weken twee WTA-titels op gras, Emma Raducanu moest in Eastbourne geblesseerd opgeven en begon met twijfels op Wimbledon.

Maar de 19-jarige Britse, die vorig jaar de top bestormde door de US Open te winnen, maakte een zekere indruk tegen Van Uytvanck. Raducanu, die vorig jaar aan haar tennissprookje begon op the All England Club, kon de eerste break van de wedstrijd versieren.

Van Uytvanck sloeg wel meteen terug, maar een tweede break op rij lanceerde Raducanu naar setwinst. Ook in de tweede set was Van Uytvanck zeker niet kansloos, maar ze gaf haar break uit handen.

Vooruitgestuwd door het Britse publiek maakte Raducanu het af in twee sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Française Caroline Garcia of haar landgenote Yuriko Miyazaki.

Voor Van Uytvanck eindigde Wimbledon al voor de 5e keer in 8 deelnames in de eerste ronde. Ook in 2015, 2016, 2017 en 2021 was de eerste horde te hoog. Van Uytvanck komt wel nog in actie in het dubbelspel.