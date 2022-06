33 op een rij! Iga Swiatek zit zonder moeite bij de laatste vier op Roland Garros

Swiatek tennist al een tijdje op een wolk. De Poolse verloor voor het laatst een wedstrijd in februari en begon daarna aan een reeks om u tegen te zeggen, met 5 toernooizeges op een rij.

In Parijs komt er voorlopig geen einde aan die indrukwekkende reeks overwinningen van Swiatek. Ook de Amerikaanse Jessica Pegula kon de nummer 1 van de wereld niet afstoppen op Court Philippe Chatrier.

Zonder haar beste tennis te moeten spelen, haalde Swiatek het één dag na haar verjaardag eenvoudig met 6-3 en 6-2. In de volgende ronde wacht de Russische Kasatkina, die eerder vandaag een Russisch duel in de kwartfinales won.

Voor Swiatek, winnares in 2020, is het de tweede finale op Roland Garros. Na haar 33e zege op een rij, komt ze nu echt wel in de buurt van Venus Williams. De Amerikaanse legende won in 2000 35 wedstrijden op een rij en is daarmee recordhoudster.