Tunesische Ons Jabeur pakt in Madrid haar eerste Masters 1.000-titel

De 27-jarige Ons Jabeur had in Madrid al de hele week getoond dat ze de goeie gravelvorm te pakken heeft, maar kreeg het in de finale niet cadeau van Jessica Pegula.



De Amerikaanse liep 4-1 uit in de 1e set en begon dan te veel onnodige fouten te maken, waardoor Jabeur zich weer in de match knokte. Op karakter knokte de Tunesische zich alsnog naar setwinst.



Pegula leek niet onder de indruk van Jabeurs remonte en smeerde haar opponente in set 2 een droge 6-0 aan. In de beslissende 3e set haalde de vechtlust van Jabeur opnieuw de bovenhand. Ze is zo de eerste Afrikaanse die een Masters 1.000-toernooi kan winnen. Het is haar 2e WTA-zege.