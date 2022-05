Sander Gillé en Joran Vliegen gewipt na thriller in de derde ronde

Gillé en Vliegen kregen een uitgelezen kans om voor het eerst door te stoten naar de kwartfinales in Parijs. Maar de Braziliaan Matos en de Spanjaard Vega bleken een zware dobber en kwamen op voorsprong.

De twee Belgen kwamen in de tweede set langszij, nadat Vliegen even een medische behandeling nodig had gehad voor een kuitblessure.

Een derde set moest voor de beslissing zorgen en daarin waren de twee duo's aan mekaar gewaagd. In de tiebreak trokken Matos en Vega uiteindelijk aan het langste eind.