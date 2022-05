Nummer 6 van de wereld is meteen uitgeschakeld op Roland Garros

Ons Jabeur werd als outsider beschouwd voor de eindzege. In 2022 maakte de Tunesische indruk door op het WTA 1000-toernooi in Madrid de eindzege te veroveren, op het WTA 500-toernooi in Charleston en op het WTA 1000-toernooi in Rome bereikte ze de finale.

De voorbije twee jaar schopte ze het tot in de vierde ronde op het Parijse gravel.

Sloane Stephens (WTA 64), in 2018 verliezend finaliste, knokte zich met 5-7, 6-4 en 6-2 voorbij de Duitse kwalificatiespeelster Jule Niemeier (WTA 102). De Amerikaanse winnares van de US Open in 2017 treft in de tweede ronde de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 26), met tweemaal 6-3 te sterk voor de Duitse Tatjana Maria (WTA 105).