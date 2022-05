Na Maryna Zanevska plaatst ook Elise Mertens zich voor de kwartfinales in Straatsburg

Anna-Lena Friedsam stond ooit in de top 50, maar nu is ze afgezakt naar de 207e plaats op de wereldranglijst. Toch was het geen eitje voor Elise Mertens, ook al begon ze aan de match met een break.

Maar Friedsam brak meteen terug en halverwege de set moest Mertens zelf opnieuw 2 breakpunten wegwerken. Dat lukte en in een lang 11e spelletje trok Mertens het laken naar zich toe en even later ook de set.

In de 2e set regende het aanvankelijk breaks, maar daarna herhaalde de geschiedenis zich. Opnieuw was het 11e spelletje eindeloos lang en opnieuw viel het dubbeltje aan de kant van Mertens, die nu niet meer losliet.

In de kwartfinales speelt Mertens tegen de Sloveense Kaja Juvan (WTA-81). Het wordt hun eerste confrontatie. Als Mertens wint, treft ze in de halve finales mogelijk Maryna Zanevska.