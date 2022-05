LIVE Roland Garros: Tegenstander van Goffin wint eerste set met fabelachtige lob

Tegen je trainingsmakker spelen heeft zo zijn voor- en nadelen. Jij kent zijn zwakke plekken, maar hij die van jou ook. Zo houden ook Goffin en Hurkacz elkaar in evenwicht in een gebalanceerd wedstrijdbegin.

clock 16:23

16 uur 23. De eerste game gaat naar Hurkacz. Al had die heel wat voeten in het gravel. Goffin zette de Pool meteen stevig onder druk en naderde twee keer tot op een deuce. Goed begonnen, is half gewonnen? .