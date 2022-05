LIVE: Plaatst Elise Mertens zich voor het eerst voor de kwartfinales op Roland Garros?

Beide speelsters hebben het moeilijk om hun opslagspelletjes te winnen. Na een paar breaks op een rij is het 3-3 tussen Mertens en Gauff.

14 uur 59. 3-3. Beide speelsters hebben het moeilijk om hun opslagspelletjes te winnen. Na een paar breaks op een rij is het 3-3 tussen Mertens en Gauff. .

Mertens is uitstekend begonnen aan haar vierderondewedstrijd. Ze gaat in het derde spelletje meteen door de opslag van Gauff en leidt 2-1.

14 uur 44. Mertens is uitstekend begonnen aan haar vierderondewedstrijd. Ze gaat in het derde spelletje meteen door de opslag van Gauff en leidt 2-1. .

Mertens en Gauff zijn in een matig gevuld Court Philippe Chatrier begonnen aan hun wedstrijd. Plaatst Mertens zich voor het eerst voor de kwartfinales van Roland Garros?

14 uur 35. Mertens en Gauff zijn in een matig gevuld Court Philippe Chatrier begonnen aan hun wedstrijd. Plaatst Mertens zich voor het eerst voor de kwartfinales van Roland Garros? .

clock 13:13

13 uur 13. Vorig jaar werd ik uitgeschakeld in de kwartfinales en toen was ik erg ontgoocheld. Nu voel ik me een betere speelster dan toen. Cori Gauff.