LIVE: Kan David Goffin stunten tegen Nadal?

clock 17:33 Hier kan Goffin weinig tegen beginnen. 17 uur 33. Hier kan Goffin weinig tegen beginnen.

clock 17:30 17 uur 30. Nadal wint de derde game. Goffin moet toch even slikken. Opnieuw krijgt hij geen enkel punt van Nadal, die sterk staat te tennissen. Hij gaat door de opslag van Goffin en komt op een 2-1 voorsprong in deze set. . Nadal wint de derde game Goffin moet toch even slikken. Opnieuw krijgt hij geen enkel punt van Nadal, die sterk staat te tennissen. Hij gaat door de opslag van Goffin en komt op een 2-1 voorsprong in deze set.

clock 17:28 17 uur 28. Nadal zet de bordjes gelijk. Geweldig tennis van Nadal in deze tweede game. Hij gunt Goffin geen enkel punt en laat even zijn klasse zien. 1-1 in de tweede set. . Nadal zet de bordjes gelijk Geweldig tennis van Nadal in deze tweede game. Hij gunt Goffin geen enkel punt en laat even zijn klasse zien. 1-1 in de tweede set.

clock 17:24 17 uur 24. Goffin wint de eerste game van set 2. Goed opslagwerk van David Goffin. Hij wint de eerste game dankzij een ace. . Goffin wint de eerste game van set 2 Goed opslagwerk van David Goffin. Hij wint de eerste game dankzij een ace.

clock 17:16 17 uur 16. Eerste set voor Rafael Nadal. Rafael Nadal heeft de eerste set naar zich toe getrokken. Goffin liet bij momenten zijn betere vorm zien maar maakte nog teveel foutjes. 6-3. . Eerste set voor Rafael Nadal Rafael Nadal heeft de eerste set naar zich toe getrokken. Goffin liet bij momenten zijn betere vorm zien maar maakte nog teveel foutjes. 6-3.

clock 17:12 17 uur 12. Nadal duwt gaspedaal in: 5-3. Plots is Nadal 1 game verwijderd van de eerste setwinst. Goffin kwam nog terug van 0-40 maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen voor de Spanjaard. . Nadal duwt gaspedaal in: 5-3 Plots is Nadal 1 game verwijderd van de eerste setwinst. Goffin kwam nog terug van 0-40 maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen voor de Spanjaard.

clock 16:54 16 uur 54. Nadal herstelt meteen het evenwicht. Goffin heeft niet lang kunnen genieten van zijn break voorsprong. Nadal komt terug op gelijke hoogte: 3-3 . Nadal herstelt meteen het evenwicht Goffin heeft niet lang kunnen genieten van zijn break voorsprong. Nadal komt terug op gelijke hoogte: 3-3

clock 16:47 16 uur 47. Goffin grijpt eerste kans. Na een fel bevochten punt gaat Goffin door de opslag van Nadal. Een breakpunt volstaat. . Goffin grijpt eerste kans Na een fel bevochten punt gaat Goffin door de opslag van Nadal. Een breakpunt volstaat.

clock 16:35 16 uur 35. Beide spelers winnen eerste opslagspel: 1-1. Een moeilijk eerste opslagspel voor Goffin, maar na een te verre bal van Nadal trekt hij de bordjes toch gelijk. . Beide spelers winnen eerste opslagspel: 1-1 Een moeilijk eerste opslagspel voor Goffin, maar na een te verre bal van Nadal trekt hij de bordjes toch gelijk.

clock 16:18 16 uur 18. 4-2 voor Nadal in onderlings duels. Nadal en Goffin staan voor de 7e keer in hun carrière tegenover elkaar. Nadal leidt de onderlinge confrontaties met 4-2. In de laatste ontmoeting trok Goffin aan het langste eind. Dat was op de ATP Cup 2 jaar geleden. Stunt onze landgenoot vandaag opnieuw tegen de gravelkoning? . 4-2 voor Nadal in onderlings duels Nadal en Goffin staan voor de 7e keer in hun carrière tegenover elkaar. Nadal leidt de onderlinge confrontaties met 4-2.



In de laatste ontmoeting trok Goffin aan het langste eind. Dat was op de ATP Cup 2 jaar geleden. Stunt onze landgenoot vandaag opnieuw tegen de gravelkoning?

clock 10:35 10 uur 35. Real-fan Nadal. Rafael Nadal vroeg aan de organisatoren om zijn wedstrijd, die gisteren in de avond stond gepland, naar de namiddag te verplaatsen. Zo kon hij 's avonds de wedstrijd van zijn favoriete voetbalteam Real Madrid meepikken. Gelukkig voor Nadal gehoorzaamden de organisatoren. De Spanjaard zal opgelucht zijn dat hij de fenomenale comeback van Real in de Champions League niet heeft moeten missen. . Real-fan Nadal Rafael Nadal vroeg aan de organisatoren om zijn wedstrijd, die gisteren in de avond stond gepland, naar de namiddag te verplaatsen. Zo kon hij 's avonds de wedstrijd van zijn favoriete voetbalteam Real Madrid meepikken. Gelukkig voor Nadal gehoorzaamden de organisatoren. De Spanjaard zal opgelucht zijn dat hij de fenomenale comeback van Real in de Champions League niet heeft moeten missen.

clock 09:52 09 uur 52. Ik ben heel erg blij met mijn eerste wedstrijd. Door mijn blessure was er eigenlijk geen sprake van een voorbereiding. Dan kan je geen grootse dingen verwachten. Rafael Nadal. Ik ben heel erg blij met mijn eerste wedstrijd. Door mijn blessure was er eigenlijk geen sprake van een voorbereiding. Dan kan je geen grootse dingen verwachten. Rafael Nadal

clock 09:46 09 uur 46. Nadal is bezig aan zijn wederoptreden na ribblessure. Voor Nadal is het nog maar zijn eerste graveltoernooi van 2022. Een stressfractuur aan zijn ribben hield hem een zestal weken aan de kant. In de tweede ronde - Nadal was vrij in de eerste - gaf hij alvast een fitte indruk. De Serviër Miomir Kecmanovic werd al bij al gemakkelijk opzijgezet (6-1, 7-6). . Nadal is bezig aan zijn wederoptreden na ribblessure Voor Nadal is het nog maar zijn eerste graveltoernooi van 2022. Een stressfractuur aan zijn ribben hield hem een zestal weken aan de kant. In de tweede ronde - Nadal was vrij in de eerste - gaf hij alvast een fitte indruk. De Serviër Miomir Kecmanovic werd al bij al gemakkelijk opzijgezet (6-1, 7-6).

clock 09:28 09 uur 28. Goffin op de goede weg. Na een enorme vormdip tijdens de afgelopen maanden is David Goffin weggezakt naar de 60e plaats op de wereldranking. In Madrid moest hij zelfs eerst de kwalificaties doorworstelen om op de hoofdtabel te staan. De eerste twee hordes op het hoofdtoernooi, tegen respectievelijk Karatsev en van de Zandschulp, nam hij vlot. Telkens volstonden twee sets. Goffin toont in Madrid dat hij het tennissen niet verleerd is. Benieuwd wat hij kan tegen Nadal. . Goffin op de goede weg Na een enorme vormdip tijdens de afgelopen maanden is David Goffin weggezakt naar de 60e plaats op de wereldranking. In Madrid moest hij zelfs eerst de kwalificaties doorworstelen om op de hoofdtabel te staan. De eerste twee hordes op het hoofdtoernooi, tegen respectievelijk Karatsev en van de Zandschulp, nam hij vlot. Telkens volstonden twee sets. Goffin toont in Madrid dat hij het tennissen niet verleerd is. Benieuwd wat hij kan tegen Nadal.