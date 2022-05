LIVE: Kan David Goffin na anderhalf jaar een grandslammatch winnen?

clock 15:03

15 uur 03. Bordjes weer in evenwicht. In een evenwichtige tweede set zijn trok Goffin uiteindelijk aan het kortste eind. Hij ging bij 1-1 nochtans als eerste door de opslag van de Tsjech, maar gaf die break meteen weer uit handen. Bij 5-4 moest hij zo serveren om in de set te blijven, maar dat lukte niet. Hij kwam 40-15 achter en het eerste setpunt was meteen het juiste voor Jiri Lehecka. .