LIVE: David Goffin redt matchbal en forceert een beslissende set tegen Nadal

Tiebreak: 4-1. Is de beslissing gevallen? Goffin levert een punt in en waagt zich dan aan een dropshot. Goed gezien, maar niet goed genoeg uitgevoerd.

Tiebreak: 2-1. Foutloos, zo gaan beide heren voorlopig om met deze tiebreak. Er wordt geserveerd volgens het boekje.

6-6. De thriller krijgt een climax: we krijgen een tiebreak. In deze derde set hebben we nog geen break gezien.

5-6. Nadal blijft onder druk staan. Hij moet zo meteen opnieuw serveren om in het toernooi te blijven.

5-5. Met de rug tegen de muur levert Nadal een zuiver opslagspel af. Het is hier nog niet gedaan.

4-5. Het is stil in Madrid. Nadal leek het momentum naar zich toe te trekken, maar daar steekt Goffin een stokje voor. De Spanjaard moet zowaar serveren om in de match te blijven.

4-4. Zit er toch wat spanning op de arm van Goffin? Nadal gaat vlot naar 4-4. Wie komt zo meteen op één game van de zege?

3-4. Goffin laat zich op geen foutje betrappen en sleept ook dit opslagspel binnen. De entourage van Nadal begint stilaan op de stoel te schuiven.

Nadal houdt de verschillen klein. Na 2 uur en 30 minuten komen we stilletjes aan in money time. De fouten worden duur nu. Goffin mag serveren in het zevende game.

2-3. Goffin blijft aan het commando. Hij gaat niet in de fout en mag nu proberen om een break te forceren.

2-2. Een blauwdruk van de twee vorige games. Goffin heeft het moeilijk tegen de opslagen van Nadal.

1-2 Goffin. Ook Goffin heeft weinig moeilijkheden op zijn opslag. Hij geeft geen enkel punt weg en behoudt zo het initiatief in deze wedstrijd.

1-1. Geen game om over naar huis te schrijven. Nadal was het sterkste op zijn opslag en kwam uiteindelijk niet echt in de problemen.

Nadal verloor dit jaar nog maar één wedstrijd. Maakt Goffin daar vandaag een tweede van?

Goffin pakt het eerste game. David Goffin heet het felbevochten eerste game naar zich toe getrokken. Hij speelt met veel vertrouwen en maakt het Nadal zo knap lastig.

