David Goffin zat een hele tijd in een dal, maar daar is hij de voorbije weken uitgeklommen. Kwalificatie voor de 3e ronde in Madrid, mét een match tegen gravelkoning Rafael Nadal, kan zijn vertrouwen een extra boost geven. Opgepast: zijn Nederlandse tegenstander Botic van de Zandschulp speelde afgelopen zondag nog de finale in Stuttgart.