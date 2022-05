Joran Vliegen en Noorse partner staan in halve finales gemengd dubbelspel

Vaste dubbelpartners Sander Gillé en Joran Vliegen konden op Roland Garros niet plaatsen voor de kwartfinales, maar in het gemengd dubbelspel gaat het Joran Vliegen beter af.

Samen met Ulrikke Eikeri, een 29-jarige Noorse speelster, plaatste hij zich voor de halve finales. Hun match in de kwartfinales duurde 1 uur en 46 minuten. Krawczyk en Neal Skupski, die het vierde reekshoofd vormden in de Franse hoofdstad, schakelden zondag in de achtste finales nog Sander Gillé uit, die een tandem vormde met de Australische Storm Sanders.

Vliegen en Eikeri spelen om een finaleticket tegen de Amerikaanse Nicole Melichar en de Duitser Kevin Krawietz.