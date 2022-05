Greet Minnen stoot door tot de 1/8e finales van het dubbelspel op Roland Garros

Voor Greet Minnen was het nog maar haar eerste duel in het dubbelspel, omdat ze in de eerste ronde profiteerde van het forfait van het Franse duo Cornet/Parry.



De Hongaarse partner van Minnen, Anna Bondar, kreeg met Dalma Galfi een landgenote tegenover haar. Twee keer was het verschil in de sets niet groot, maar na 1,5 uur zat het er toch op.



In de 1/8e finales speelt Minnen tegen de Poolse Rosolska en de Australische Routliffe. Sowieso plaatst zich ook nog een tweede Belgische voor deze fase, want Kirsten Flipkens en Elise Mertens spelen later nog tegen elkaar.