Greet Minnen raakt in 1e ronde in Parijs niet voorbij Russin Alexandrova

Greet Minnen zou normaal gezien gisteren al in actie komen in Parijs, maar door de regen werd de partij uiteindelijk pas vanmiddag gespeeld. Die verstoorde voorbereiding leek Minnen aanvankelijk niet te deren want ze kon in set 1 goed mee met de Russin.

De set bleef in evenwicht tot 6-5. Minnen moest serveren om in de set te blijven en een tiebreak af te dwingen, maar net op dat moment versierde Alexandrova een eerste break.

In set 2 kreeg Minnen het dan toch wat moeilijker. Alexandrova won bij 1-1 snel 4 games op een rij en had zo een onoverbrugbare kloof geslagen. Na anderhalf uur zat de partij erop.

Minnen kon op Roland Garros nog nooit een wedstrijd op de hoofdtabel winnen. Het is ook al haar derde nederlaag tegen Alexandrova in evenveel confrontaties. Minnen dubbelt nog op Roland Garros. Samen met de Hongaarse Anna Bondar speelt ze in de eerste ronde tegen het Franse duo Alizé Cornet/Diane Parry.