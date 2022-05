Elise Mertens viert rentree met zege in eerste ronde van dubbelspel in Straatsburg

Elise Mertens lag de voorbije maand in de lappenmand. Het toernooi van Straatsburg is haar terugkeer in het circuit.

Mertens mocht warmlopen met een duel tegen een Frans-Brits duo, dat een maatje te klein bleek voor onze landgenote en haar Franse dubbelpartner.





In het enkelspel is Mertens in Straatsburg het 4e reekshoofd. Ze opent haar toernooi tegen Carole Monnet. De Française is de nummer 266 van de wereld.